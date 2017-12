Brasileiro alemão cai no Sauípe Depois de conquistar um dos melhores resultados de sua carreira, ao eliminar na primeira rodada do torneio o espanhol Carlos Moya, número 7 do ranking mundial, o brasileiro Tomas Behrend, radicado na Alemanha, desperdiçou uma boa chance de ir às semifinais do Brasil Open. Venceu o primeiro set com muita facilidade, mas não conseguiu manter o ritmo diante do argentino José Acasuso e perdeu por 0/6, 6/2 e 6/4. Os sul-americanos estão garantidos na final do torneio. Na parte inferior da chave um argentino e um peruano avançaram para as semifinais. Agustin Calleri derrotou seu compatriota Juan Ignacio Chela por 3/6, 6/3 e 6/3. Enquanto o Luiz Horna ganhou do espanhol Galo Blanco por 6/1 e 7/6 (7/5).