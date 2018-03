Brasileiro às voltas com caso de doping Herói da Tunísia na conquista da Copa da África, o brasileiro Francileudo dos Santos vive dias de vilão no Sochaux, onde joga. O clube fez um exame por conta própria e constatou doping por uso de cortisona. A equipe francesa acusa os tunisianos de terem aplicado cinco injeções de corticóides durante a Copa Africana por causa de uma dor no tendão. Os médicos da Tunísia negam.