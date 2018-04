Brasileiro Brandão dá título ao Saint-Étienne na França

"É uma conquista de todo elenco. Estou muito feliz pelo time e pelos torcedores. Sei que é uma vitória muito importante para o Saint-Étienne. Quando chego em um clube, sempre procuro ganhar troféus. E disse isso quando assinei com essa equipe", explicou Brandão, que foi considerado o melhor jogador em campo.

Se não vencia um título da elite há 32 anos, o Saint-Étienne nunca havia conquistado a Copa da Liga Francesa. A conquista pode simbolizar o ressurgimento do tradicional clube, que já venceu dez Campeonatos Franceses - o último foi na temporada 1980/1981 -, mas chegou a cair para a segunda divisão do país no início dos anos 2000.

O único gol do Saint-Étienne neste sábado foi marcado aos 18 minutos. Após erro na saída de bola do Rennes, a bola foi cruzada para Brandão, que aproveitou a saída errada do goleiro e tocou para o gol vazio.