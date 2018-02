Brasileiro classifica Arsenal para as semifinais da Copa da Liga

O atacante brasileiro naturalizado croata Eduardo da Silva foi o herói da classificação do Arsenal para as semifinais da Copa da Liga Inglesa, ao marcar o gol da vitória por 3 a 2 sobre o Blackburn, fora de casa, aos 13 minutos do primeiro tempo da prorrogação. O Arsenal entrou com vários reservas e abriu o placar o primeiro tempo, com Diaby. Eduardo fez o segundo, mas o time cedeu o empate ao Blackburn, que teve dois gols de Roque Santa Cruz. No fim do tempo normal, o volante Denilson foi expulso, mas mesmo assim o Arsenal foi superior e conseguiu a vitória no tempo extra. O Manchester City, de Elano e Geovanni, foi eliminado em casa: perdeu por 2 a 0 para o Tottenham, que vem mostrando um crescimento depois da contratação do técnico espanhol Juande Ramos, ex-Sevilla. Defoe e Malbranque marcaram os gols do time londrino. Nesta quarta-feira, um clássico define o último semifinalista: Chelsea e Liverpool se enfrentam em Londres, a partir das 17h45 (de Brasília). As duas equipes chegam abaladas pelas derrotas para Arsenal e Manchester United, respectivamente, nos duelos do fim de semana, que os deixaram mais longe da liderança do Campeonato Inglês. O outro semifinalista da Copa da Liga é o Everton, que na semana passada bateu o West Ham por 2 a 1, fora de casa.