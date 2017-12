Brasileiro com pontos corridos ou não? Durante anos, muita gente reclamou das fórmulas que os cartolas adotavam para o Campeonato Brasileiro ? e a cada ano adotava-se uma. Defendia-se a fórmula básica, de pontos corridos, com turno e returno, como se adota no futebol rico e bem-sucedido da Europa. Mas a experiência deste ano, em que o campeão se definiu várias rodadas antes do final do torneio, fez com que surgissem críticas ao sistema que antes era defendido como o melhor. Qual é sua opinião? Você aprova ou não a fórmula de pontos corridos no Campeonato Brasileiro, como foi este ano? Ou preferiria um sistema misto? Participe da enquete.