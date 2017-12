Brasileiro começa dia 10 de agosto A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira a tabela do Campeonato Brasileiro de 2002. A primeira rodada será disputada nos dias 10 e 11 de agosto e a previsão é a de que termine no dia 15 de dezembro. Os 26 clubes participantes serão divididos em dois grupos e os quatro melhores de cada chave classificam-se para a próxima fase. O Figueirense que disputava com o Caxias na Justiça o direito de integrar a divisão de elite do futebol brasileiro foi confirmado na competição. O departamento técnico da CBF ainda informou que os horários de alguns jogos e os locais da partida poderão ser alterados de acordo com a conveniência da emissora detentora dos direitos de transmissão e dos clubes. Jogos de sábado: Vasco x Figueirense, São Paulo x Paysandu, Paraná x São Caetano, Santos x Botafogo e Goiás x Portuguesa. Partidas de domingo: Fluminense x Cruzeiro, Palmeiras x Grêmio, Atlético-MG x Corinthians, Internacional x Flamengo, Guarani x Atlético-PR, Coritiba x Vitória-BA, Bahia x Gama e Juventude x Ponte Preta.