Brasileiro começa mais tarde em 2004 O Campeonato Brasileiro da Série A em 2004 vai começar dia 21 de abril e tem final previsto para 19 de dezembro. Em 2003, a competição teve início em 31 de março. Já o Brasileiro da Série B, começa em 24 de abril e termina dia 4 de dezembro. O anúncio foi feito nesta terça-feira à tarde na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio. A disputa da Série C vai começar dia 1º de agosto e tem o final previsto para 28 de novembro. Os campeonatos estaduais passam a ter 16 datas, ao contrário das 11 deste ano. As federações poderão organizar seus torneios de 21 de janeiro a 18 de abril. A Copa do Brasil, com 14 datas, começa dia 4 de fevereiro e termina em 23 de junho.