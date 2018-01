Brasileiro condenado jogará na Coréia O atacante brasileiro Sandro Cardoso dos Santos, de 24 anos, pode voltar a jogar futebol ainda este ano, após sofrer acusação de abuso sexual no Japão e passar pouco mais de três meses na cadeia. Sandro, atualmente vinculado ao clube japonês JEF United, de Ichihara, estaria, segundo dirigentes do time, com transferência acertada para o Suwon Bluewings, da Coréia do Sul, que já tem o artilheiro Nadson, ex-Vitória. Sandro está no futebol asiático desde 2001. Após dois anos na Portuguesa Santista, o atacante transferiu-se ao mesmo Suwon Bluewings e, em sua primeira temporada, foi artilheiro do Campeonato Sul-Coreano com 17 gols. Valorizado, passou à J-League em fevereiro de 2003 e fez boa temporada no JEF. Em maio do ano passado, envolveu-se no escândalo que o levou à prisão. Foi acusado por uma jovem japonesa de 20 anos, amiga de sua noiva, de abuso sexual. Ela teria passado a noite em seu apartamento em Ichihara, nos arredores de Tóquio, e, enquanto dormia, embriagada, Sandro teria tentado violentá-la. O jogador foi preso após a queixa, em 23 de outubro. Em 7 de fevereiro, a Justiça japonesa proferiu a sentença e Sandro foi condenado não por abuso sexual, mas por atentado ao pudor. A pena foi de 10 meses de prisão, mas, por assumir seus atos e se mostrar arrependido, Sandro conseguiu sursis, isto é, fica em liberdade desde que não cometa crime algum por três anos. Desde então, estava afastado pelo JEF.