Brasileiro da Série C tem duas baixas O Campeonato Brasileiro da Série C nem bem começou e já teve duas baixas. O Guaxupé, de Minas Gerais, e Parnaíba, do Piauí, desistiram de participar da competição que começa dia 17 de setembro, então com 95 clubes. Por causa disso, o departamento técnico da CBF promoveu duas alterações na formação dos grupos. O Caxiense(MA) e do Uberaba, foram remanejados, respectivamente, para os grupos 5 e 17. O Grupo 5 terá além do Caxiense (MA), Ríver e Flamengo do Piauí. Já o Grupo 17, conta com o Uberaba ao lado do Bragantino-SP e do Rio Branco de Andradas-MG. Os 93 participantes estão divididos em 28 grupos, alguns com três e outros com quatro clubes. São 13 clubes de São Paulo: Portuguesa Santista, Santo André, Ituano, Rio Branco, Internacional de Limeira, União Barbarense, Botafogo, Bragantino, Comercial, Francana, Sertãozinho, Atlético Sorocaba e XV de Piracicaba.