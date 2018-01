Brasileiro dará mais 1 vaga na Libertadores A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta terça-feira o critério de escolha da quinta vaga do País para a disputa da Copa Libertadores da América de 2004. Além do Cruzeiro, classificado por ter sido o campeão da Copa do Brasil, estarão garantidos na competição sul-americana os quatro melhores do Campeonato Brasileiro de 2003. Assim, se o já classificado Cruzeiro terminar o Brasileiro entre os quatro melhores, a quinta vaga da Libertadores pertencerá ao quinto colocado do campeonato nacional.