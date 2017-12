Brasileiro decide vagas na Libertadores São Paulo, Porto Alegre, Curitiba ou Belo Horizonte? Em dois destes centros do futebol brasileiro vai haver festa neste sábado à noite, com a confirmação das duas vagas restantes na Taça Libertadores da América de 2004 ? Cruzeiro, Santos e São Paulo já estão classificados. São Caetano, Internacional, Coritiba e Atlético-MG são os candidatos e entram em campo às 18 horas. A busca pela vaga na principal competição sul-americana traz três adversários com a necessidade de vitória e o Inter precisando apenas de empate. Seria o time gaúcho, então, o grande favorito? A resposta é não. O time do técnico Muricy Ramalho é a única que busca vaga fora de casa. E, para piorar, contra o São Caetano, rival na luta para ir à Libertadores e muito forte dentro do Anacleto Campanella. Além disso, não terá os atacantes Nilmar e Daniel Carvalho, que estão no Mundial Sub-20. Como a igualdade basta, o Inter tem de mostrar sua força defensiva. Por ironia, força defensiva é a principal arma do São Caetano, o time menos vazado do Brasileiro, que por sua vez, terá de contar com um trabalho extra de seus atacantes, até então, pouco eficientes na competição. O Coritiba contará com a força da torcida para alcançar a vitória diante do Criciúma e a vaga. O único medo é que se repita a história de 2003, quando só precisava vencer o rebaixado Gama para ir às quartas-de-final do Brasileiro e acabou goleado. O Atlético tenta o milagre de vencer o Goiás e ver São Caetano e Coritiba tropeçarem. A vaga na Copa Sul-Americana será o consolo para os derrotados.