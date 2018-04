Brasileiro defenderá seleção da Bósnia O êxodo intenso espalha jogadores brasileiros pelo mundo todo. E, por isso mesmo, proporciona surpresas. A mais recente delas é a convocação de Ricardo Baiano para defender a seleção da Bósnia no jogo com a Sérvia e Montenegro, dia 9, pelas Eliminatórias Européias da Copa de 2006. O meia, de 24 anos, nasceu em Ihéus (BA), passou por Londrina, Jaboticabal e São Paulo e atualmente defende o Kuban Krasnodar, da Rússia. A presença do nome de Ricardo foi a surpresa na lista divulgada pelo técnico Blaz Sliskovic. Antes da experiência na Rússia, ele havia jogado dois anos no Siroki Brijeg, da primeira divisão da Bósnia. Nesse período, recebeu convite dos dirigentes locais para naturalizar-se, aceitou e agora tem chance de disputar uma partida da fase prévia do Mundial. O técnico Sliskovic justificou a convocação do brasileiro com o argumento de que precisa ter jogadores em forma para enfrentar rivais. "Preciso de atletas em condições de atuar 90 minutos, porque teremos teste difícil pela frente." Assim, Ricardo entra na vaga aberta por Zlatan Bajramovic, meia do Friburg, da Alemanha, que se recupera de contusão. Temor - A Fifa considera de alto risco o jogo Bósnia x Sérvia e Montenegro, por conta do conflito entre os dois países, desde o fim dos anos 80, quando se esfacelou a antiga Iugoslávia. Mesmo assim, o encontro está mantido, mas para o estádio Kosevo, em Sarajevo, capital do país. Os bósnios queriam mandar a partida em Zenica, mas o campo local foi interditado por duas rodadas, por incidente que ocorreu no duelo com a Espanha, no mês passado - o atacante Valerón foi atingido por um objeto lançado das arquibancadas. A federação de futebol local, inclusive, recebeu multa de 6,5 mil euros, além da interdição.