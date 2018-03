Brasileiro desafia preparadores físicos Os preparadores físicos se tornaram fundamentais neste Campeonato Brasileiro. Graças a um calendário que foge à rotina de 32 anos, os clubes se dobraram a todas as exigências dos responsáveis pela forma física dos times, no torneio que consumirá oito meses de disputa. ?Não dá para negar que a nossa importância cresceu demais. Não estamos acostumados a uma competição tão longa. O desgaste dos atletas é diferente. Não existe mais aquela história de prepará-los para o sprint das finais. Ficou mais difícil, precisa manter a regularidade?, diz Paulo Paixão, preparador do Inter-RS, clube com jogadores desvalorizados, mas de campanha surpreendente no Brasileiro. Leia mais no Jornal da Tarde