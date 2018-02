Brasileiro desmaia em campo em jogo pelo Alemão

O brasileiro Fernando, do Duisburg, deixou o gramado de maca aos 4 minutos do segundo tempo. Ele caiu desacordado após um choque de cabeça com o compatriota, e zagueiro do Eintracht Frankfurt, Cris. O jogo foi válido pela 17.ª rodada do Campeonato Alemão. Veja também: Classificação e resultados O ex-volante do Flamengo, que já havia recobrado a consciência na saída do campo, foi encaminhado ao hospital para exames mais detalhados. Neste jogo, o Eintracht Frankfurt venceu por 1 a 0 - gol de Amanatidis, aos 40 do primeiro tempo -, chegou a 23 pontos e ocupa a nona posição. Já o Duisburg, com apenas 13 pontos, vai terminar o ano como o lanterna. Na outra partida do domingo, na última rodada antes da paralisação do campeonato, o Hansa Rostock venceu o Bochum por 2 a 0 - gols de Kai Bülow e Sebastian Hahnge.