Brasileiro dirigirá seleção de Togo O brasileiro Antonio Dumas é o novo treinador da seleção de Togo, na África. O treinador tem experiência no futebol africano, já que dirigiu o Gabão na fase final da Copa das Nações da África de 2000 - organizado em conjunto por Gana e Nigéria. Dumas vai substituir o togolês Bana Tchanilé, demitido por causa da fraca campanha do time na Copa das Nacões de 2002, disputado no Mali. O treinador deverá estrear já no domingo, quando a seleção enfrenta a Mauritânia em Lomé, pela segunda rodada das eliminatórias para a Copa das Nacões de 2004.