Brasileiro do Ajax ficará 8 meses fora O lateral-esquerdo Maxwell, do Ajax, ficará afastado do futebol por oito meses devido a uma grave lesão no joelho, informou nesta sexta-feira o clube de Amsterdã. Maxwell, de 23 anos, rompeu o ligamento cruzado do joelho direito na derrota para o Willem II por 1 a 0 pela Copa da Holanda. O lateral tem contrato com o Ajax até o fim da próxima temporada.