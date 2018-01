Brasileiro do United lamenta fase e pede reação contra o Chelsea

O Manchester United vive o princípio de uma crise. Os maus resultados no Campeonato Inglês e a intensa pressão sobre o técnico Louis van Gaal são a realidade do clube nas últimas semanas, e a derrota de sábado para o Stoke City só piorou este cenário. Para minimizar o momento, os jogadores sabem que um triunfo diante do Chelsea, nesta segunda-feira, é fundamental.

"Nós apenas temos que continuar trabalhando duro e ficar juntos agora. Nós precisamos nos focar no jogo de segunda-feira e nos certificar que vamos fazer melhor, para conseguir os três pontos. É importante conquistar três pontos no próximo jogo", declarou o brasileiro Andreas Pereira ao site do Manchester United.

O jogador de 19 anos tem aproveitado a má fase de diversos jogadores e o seu próprio crescimento para conquistar espaço no elenco. No sábado, chegou a entrar no lugar de Ander Herrera e atuou por quase 10 minutos. O brasileiro considerou que o Manchester merecia um resultado melhor que o 2 a 0 para o Stoke, principalmente pela atuação no segundo tempo.

"Acho que fomos melhores no segundo tempo, mas precisamos concluir nossas oportunidades. Claro, o Stoke jogou muito bem, mas eu acho que temos que olhar para nós mesmos e ter a certeza de fazer o melhor. Não falta muito para o próximo jogo, então acho que temos que seguir em frente e esquecer a derrota", comentou.