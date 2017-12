Brasileiro é convocado pela Croácia Um brasileiro é um dos destaques da convocação da seleção da Croácia para o amistoso contra o Brasil, no próximo dia 17, em Split. Na lista divulgada pelo técnico Zlatko Kranjcar, nesta segunda-feira, o atacante Eduardo da Silva foi chamado junto com o zagueiro Igor Tudor, que joga na Juventus de Turim (Itália). Eduardo, de 22 anos e natural do Rio de Janeiro, atua pelo Dínamo de Zagreb, equipe tradicional da capital croata. Na temporada passada, o brasileiro atuou 22 vezes e marcou seis gols. A seleção da Croácia se prepara para os últimos jogos das Eliminatórias Européias. Com 16 pontos, os croatas lideram o Grupo 8. A segunda colocação está com a Suécia, um ponto atrás.