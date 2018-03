Brasileiro é destaque do Barcelona-EQU O Barcelona aposta nos gols do meia Iván Kaviedes e do atacante brasileiro Rodrigo Teixeira para superar o Santos, nesta quarta-feira, no estádio Monumental de Guayaquil, no Equador. As duas equipes lideram o grupo 7 da Libertadores, com 4 pontos cada. O Barcelona, que se mantém invicto no torneio (empatou com o Guarani por 0 a 0 e venceu o Jorge Wilstermann por 4 a 0), vem embalado após a goleada por 5 a 2, domingo, diante do atual campeão do país, o Liga Deportiva Universitária de Quito. No jogo, válido pelo campeonato equatoriano, Kaviedes marcou três vezes. Ee Rodrigo Teixeira fez um. Se em campo o time vai bem, fora dele atravessa uma enorme crise. O colombiano Víctor Luna, que faz sua estréia em partidas internacionais, já é o terceiro técnico da equipe apenas nesta edição da Libertadores. Antes dele, comandaram o elenco o argentino Rubén Insúa e o equatoriano Ricardo Armendariz - ambos pediram demissão. Víctor Luna não terá desfalques e ainda poderá contar com a volta do meia Jose Gavica, recuperado de lesão. Outros jogos - Ainda nesta quarta-feira, ocorrerão mais três partidas pela Libertadores. No grupo do Santos, o boliviano Jorge Wilstermann tenta, em casa, a recuperação diante do Guaraní, do Paraguai. O time, lanterna com 0 ponto, perdeu duas partidas até o momento: por 3 a 2 para o Santos e por 4 a 0 para o Barcelona. O Guaraní tem 2 pontos. Completando a rodada, o Boca Juniors recebe o Colo Colo pelo grupo 8. As duas equipes ainda não fizeram pontos. E no grupo 2, o uruguaio Fênix (3) busca sua segunda vitória, contra o Maracaibo (1).