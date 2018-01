Brasileiro é o mais rápido na F-3 O piloto brasileiro Wagner Ebrahim foi o mais rápido no primeiro treino classificatório para a segunda etapa do Campeonato Sul-Americano de Fórmula 3, no autódromo de Paraná, na Argentina. Ebrahim já havia sido o melhor no treino livre da manhã e à tarde marcou 1min01s364 na tomada oficial. Em segundo lugar ficou o também brasileiro Tiago Medeiros (1min01s584), seguido por Ianina Zanarzi (1min01s774), da Argentina. O segundo treino classificatório será realizado neste sábado. A corrida, no domingo.