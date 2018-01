Brasileiro é o melhor da Austrália Apesar de completamente desconhecido no Brasil, o meio-campista brasileiro Fernando Rech foi eleito o jogador do ano da Liga Australiana de Futebol. Rech, que joga no Brisbane Strikers, recebeu 175 votos em uma pesquisa realizada entre os jogadores. Obteve 61 votos a mais que o goleiro Damian Mori, do Perth Glory, o segundo colocado. Ian Crook, do Newcastle, foi eleito o melhor técnico da temporada.