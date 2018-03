Brasileiro é punido em Portugal por adulteração de idade

O atacante Leandro Lima, que passou pelo São Caetano e está desde o início do ano no Porto, foi suspenso por três meses e recebeu uma multa de 1,25 mil euros (cerca de R$ 3,3 mil) por adulteração da idade. A punição foi anunciada nesta sexta-feira pela Federação Portuguesa de Futebol. Leandro Lima tinha passaporte com nome incorreto e também com dois anos a menos - ele tem 22 anos, e não 20 como dizia. Com as informações falsas, o atacante jogou o Mundial Sub-20, no ano passado, pela seleção brasileira.