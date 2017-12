Brasileiro é sensação na Alemanha Um jogador brasileiro de apenas 20 anos e completamente desconhecido no país, é o principal destaque das primeiras rodadas do Campeonato Alemão de futebol. Kevin Kuranyi marcou 11 gols em 8 partidas que disputou pelo Stuttgart e se transformou na mais grata revelação da Bundesliga. Kevin é filho de mãe panamenha e pai alemão, mas nasceu no Rio de Janeiro. O pai de Kevin administrou um hotel no Rio por muitos anos e em 96, a família decidiu se mudar para o Panamá. No ano seguinte, eles foram para a Alemanha. ?Cada gol que marco, aumenta mais minha confiança, porém, eu admito que tenho muito a aprender. Ás vezes preciso até mesmo conter meu temperamento brasileiro?, disse ele, que tem em Romário seu maior referencial. O técnico do Sttugart, Felix Magath, elogia muito o jogador mas pede cuidado. ?Kevin deve tomar muito cuidado porque toda essa publicidade em torno de seu futebol pode ser prejudicial. Ele precisa entender que esse tipo situação não é normal?, declarou Magath. O jogador tem três passaportes, porém, já jogou na seleção alemã Sub-21. Por conta disso, é a única seleção pela qual poderá atuar a partir de agora. Se for convocado para a seleção principal, como muitos já pedem, ele deverá se juntar a vários ?estrangeiros? da seleção alemã, como o filho de turcos Mehmet Scholl, o ganes Gerald Asamoah, o polonês Miroslav Klose e o suíco Oliver Neuville.