Brasileiro é suspenso 2 anos na Espanha O meio-campista brasileiro Giovanella, de 35 anos, que joga no Celta de Vigo, foi suspenso por duas temporadas por uso de nandrolona, substância que aumenta a massa muscular. Flagrado no ano passado, em partida pela segunda divisão do Campeonato Espanhol, ele foi inocentado num primeiro momento. Mas seu caso continuou aberto na Justiça Desportiva, que deu a nova sentença nesta segunda-feira. O Celta promete recorrer - agora, na Justiça Comum.