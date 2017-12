Brasileiro Edu marca dois gols e salva Betis do rebaixamento

O Real Betis contou com a ajuda do brasileiro Edu para se manter na primeira divisão do Campeonato Espanhol. O jogador marcou os dois gols da vitória do seu time contra o Racing Santander, neste domingo, fora de casa, por 2 a 0, pela última rodada da competição. Com o resultado, o time aliverde terminou em 16.º colocado, com 40 pontos. Os rebaixados foram o Celta e o Real Sociedad, que entraram em campo precisando vencer seus jogos e torcer por tropeços de seus adversários diretos. O Gimnàstic, na lanterna com apenas 28 pontos, já estava rebaixado desde a penúltima rodada da competição e irá cumprir tabela logo mais contra o Barcelona, que disputa o título. O Celta fez a sua parte. O time dos brasileiros Nenê e Fernando Baiano venceu o Getafe por 2 a 1, mas seus adversários diretos também triunfaram. Além do Betis, o Athletic Bilbao, única equipe espanhola que nunca foi rebaixada, manteve a escrita e assegurou sua vaga na divisão de elite ao vencer em casa o Levante por 2 a 0. Com a vitória, o time terminou em 17.º, com 40 pontos. O Celta terminou na 18.ª colocação, com 39 pontos. O Real Sociedad nem isso fez. O time do brasileiro Sávio, que chorou bastante após perder um pênalti na rodada passada, empatou fora de casa com o Valência por 3 a 3 e terminou a competição com 35 pontos, na 19.ª colocação. Os anfitriões ficaram com 66 pontos, na qurata colocação. Em outro jogo da rodada, o Espanyol perdeu, em casa, para o La Coruña por 3 a 1. Com o resultado, os anfitriões terminam o campeonato com 49 pontos, na 12.ª colocação, enquanto os visitantes ficam em 13.º, com 47.