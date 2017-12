Brasileiro: emoção certa na reta final A emoção está garantida nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Atlético-PR, Santos e São Paulo venceram neste domingo e seguem na equilibrada disputa pelo título, da qual o Palmeiras se distanciou, ao perder para o penúltimo colocado Guarani, no sábado, e o São Caetano cair diante do Internacional. O favoritismo continua com os dois primeiros, que mesmo não mostrando futebol exuberante, seguem com relativa folga, graças ao tropeço dos rivais. A vantagem é dos paranaenses, que foram aos 81 pontos, graças a uma apertada vitória sobre a Ponte Preta, por 3 a 2, em Campinas. Na ponta de baixo da tabela, a briga também promete ser acirrada até o fim. Ex-campeões nacionais como Grêmio, Guarani, Atlético-MG e Flamengo tentam salvar a honra e têm apenas quatro jogos para evitar o rebaixamento. Se o torneio acabasse neste domingo, os quatro disputariam a Série B em 2005. A situação mais complicada é a dos gaúchos, virtualmente rebaixados, que seguem na última posição, com 38 pontos, e só escapam por milagre. Além da manutenção da liderança, o centroavante Washington alcançou novo recorde, ao balançar as redes da ex-equipe por duas vezes. O artilheiro chegou aos 32 gols na competição, ultrapassou a marca de Dimba - que em 2003 marcou 31 - e se tornou o maior goleador da história do Campeonato Brasileiro. O time de Vanderlei Luxemburgo também teve dificuldades para bater o Coritiba por 1 a 0, fora de casa, mas pelo menos não permitiu que o rival disparasse na liderança. Com 79 pontos, os santistas ainda aguardam o retorno de Robinho - afastado devido ao seqüestro de sua mãe - e esperam que o bom futebol de Ricardinho reapareça, na arrancada final. Curiosamente, as duas maiores forças do campeonato têm desafios difíceis, fora de casa, no próximo domingo. O Atlético-PR pega o desesperado Grêmio, em Erexim, e o Santos vai a Belém para enfrentar o Paysandu. Tropeços - O São Caetano decepcionou, ao perder para o time misto do Internacional, por 1 a 0, em Porto Alegre, e cair para o 4º lugar, com 74 pontos. Os gaúchos pouparam seus principais jogadores para o confronto diante do Boca Juniors, quarta-feira, pela semifinal da Copa Sul-Americana. No entanto, o time do ABC aposta nos confrontos diretos para tentar reverter o quadro, já que ainda enfrentará o Atlético-PR (dia 5 de dezembro, em Curitiba) e o Santos (dia 12, em São Caetano do Sul). A rodada foi péssima para o Palmeiras, que fez uma de suas piores exibições no torneio e caiu diante do quase rebaixado Guarani, por 2 a 0, em pleno Palestra Itália lotado. O time de Estevam Soares parou nos 74 pontos, caiu para o 5º lugar e viu os adversários se distanciarem na ponta. Até os próprios jogadores palmeirenses deixaram de acreditar na conquista do título. O maior beneficiado com os tropeços de Palmeiras e São Caetano foi o São Paulo, que não teve muitos problemas para golear o Juventude por 4 a 0, no Morumbi, e subir para o 3º lugar, com 75 pontos. Se ainda não parece com força suficiente para conquistar o título, a equipe de Emerson Leão mantém a esperança de conseguir uma das vagas na Copa Libertadores.