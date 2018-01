Brasileiro faz o menu da seleção em Paris Se depender do cuidado dos profissionais que administram o hotel Les Étangs de Corot demonstrado com os brasileiros, o time tem tudo para deixar o França com o troféu da Copa das Confederações. O ´mimo´ com o qual a delegação é tratada chegou ao ponto de a gerência contratar um cozinheiro brasileiro para cuidar do preparo das refeições. A missão está nas mãos Artur Silva Nascimento. Os 23 anos em Paris já serviram para deixá-lo com um sutil sotaque francês e fazer com que tenha dificuldade para lembrar algumas palavras do português. Porém, a influência da nova cultura deve parar por aí. Nascimento não define quais pratos serão servidos. Cuida apenas para que apresentem sabor agradável ao paladar daqueles que vão apreciá-lo. "O menu é elaborado por uma nutricionista. Eu me responsabilizo pelo preparo", explicou. Baiano, o mestre-cuca brasileiro conseguiu espaço de destaque na capital francesa. Em 1980, quando trabalhava como confeiteiro no Mac Buffet, na Rua Augusta, em São Paulo, decidiu passar férias em Paris. Durante o passeio, um amigo o apresentou ao então cônsul do Brasil, Alcir Rabelo, que o convidou para preparar um jantar. No evento estava o cônsul mexicano. "Então ele (mexicano) me contratou para trabalhar no consulado. Fiquei 10 anos lá e mais quatro no Marrocos, quando foi transferido", lembrou. Mordaça - Mas e sobre futebol, o que pensa Nascimento? Não se sabe! No momento em que iria comentar sobre o assunto foi interrompido por um dos integrantes da delegação brasileira, que o proibiu de continuar a entrevista. "Não posso mais conversar", lamentou.