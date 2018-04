Brasileiro Filipe quebra tornozelo e está fora da temporada

O incidente praticamente acaba com as chances de ele ir à Copa do Mundo da África do Sul, em junho, depois de o técnico da Seleção Brasileira, Dunga, convocá-lo pela primeira vez no ano passado.

O jogador de 24 anos sofreu a lesão ao marcar o primeiro gol do La Coruña na vitória por 3 a 1 sobre o Athletic Bilbao no sábado, depois de cair de forma estranha sobre o goleiro Gorka Iraizoz quando os dois se chocaram.

(Texto de Mark Elkington)