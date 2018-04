Brasileiro ganha prêmio de jogador mais valioso da MLS

O atacante brasileiro, Luciano Emílio, foi escolhido, nesta quinta-feira, o jogador mais valioso (MVP) da principal liga de futebol dos Estados Unidos, a MLS. Em sua primeira temporada na MLS, Luciano Emílio anotou 20 gols, sendo o primeiro a conseguir tal feito desde a temporada 2002. Vale ressaltar que o brasileiro tem nacionalidade hondurenha. Luciano Emílio é o terceiro jogador na história do DC United a conquistar tal prêmio. O argentino Christian Gómez foi eleito o MVP no ano passado, enquanto o folclórico Marco "El Diablo" Etcheverry ficou com o prêmio em 1998.