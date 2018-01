Brasileiro garante Stuttgart na final da Copa da Alemanha Com um gol do meio-campo brasileiro Antônio da Silva, o Stuttgart venceu o Wolfsburg fora de casa por 1 a 0, nesta quarta-feira, e garantiu sua presença na final da Copa da Alemanha contra o Nuremberg. Antônio da Silva balançou as redes aos 16 minutos do primeiro tempo. Além de disputar a final, o Stuttgart ainda sonha com o título do Campeonato Alemão - é o terceiro na tabela, a quatro pontos do líder Schalke 04. O adversário na decisão, o Nuremberg, avançou à decisão com uma goleada por 4 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, na terça.