Brasileiro Gomes troca o Tottenham pela Alemanha

Gomes perdeu espaço no clube londrino depois que o clube contratou o norte-americano Friedel que, mesmo com 41 anos, foi titular em toda a temporada passada. Recentemente, este perdeu a posição para o francês Lloris, mas a disputa entre os dois deixou Gomes de lado.

O fechamento da janela de transferências na Inglaterra, pelo menos pelo que foi divulgado até aqui, não envolveu grandes negociações. Destaque para o Sunderland, que gastou 5 milhões de libras (cerca de R$ 15,5 milhões) para tirar o atacante Danny Graham do Swansea. O curioso é que o inglês fez seu último jogo no time galês, na terça, exatamente contra o Sunderland.

O Queens Park Rangers, lanterna do Campeonato Inglês, se reforçou com o zagueiro congolês Christopher Samba, que estava no Anzhi, da Rússia. Ele chega para o lugar de Ryan Nelsen, que virou técnico do Toronto, no Canadá. Já o Wigan trouxe de volta o zagueiro austríaco Paul Scharner, que já jogou no clube entre 2006 e 2010 e estava no West Bromwich.