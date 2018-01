Brasileiro impede Valencia de ser líder O Valencia ficou no empate por 2 a 2 com o Zaragoza, neste domingo, fora de casa, e perdeu a chance de ser líder isolado do Campeonato Espanhol. Um dos responsáveis pelo tropeço do time andaluz foi o ex-corintiano Éwerthon, autor do primeiro gol dos anfitriões - o outro foi de Cani. Angulo e Villa marcaram para o Valencia, que é o sétimo colocado, com quatro pontos. O Zaragoza é o 14º, com dois. No outro jogo que fechou a segunda rodada, o Espanyol bateu o Malaga por 2 a 1, também fora de casa, com gols de Zabaleta e Garcia. Gerardo descontou. Com o resultado, o Espanyol subiu para a 12ª posição, com três pontos. O Malaga é o 18º, com nenhum.