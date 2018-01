Brasileiro: início em 11 de agosto Depois de muita confusão sobre a realização do Campeonato Brasileiro de 2002, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) começou a organizar a competição e, segundo o diretor do Departamento Técnico da entidade, Virgílio Elísio, a previsão é a de que ela tenha início no dia 11 de agosto e termine em 15 de dezembro. "A nossa intenção é a de manter essas datas", disse Elísio. O dirigente ainda informou que a reunião do Conselho-Técnico do Brasileiro (que reúne os representantes dos clubes) acontecerá na terça-feira, na sede da CBF, no Centro. Elísio explicou que o Brasileiro de 2002 vai ser disputado por 26 clubes na primeira e outras 26 equipes na segunda divisão. Já a terceira divisão deve continuar inchada e ter 64 times (um a menos em comparação à edição anterior). Já a organização da Copa dos Campeões sofreu um retrocesso. O sorteio dos quatro grupos previsto para terça-feira foi cancelado. Elísio disse que as cidades-sedes ainda não enviaram o caderno de encargos à CBF, se comprometendo a arcar com parte dos custos e, por isso, foi obrigado a adiar o evento. A previsão é a de que a Copa dos Campeões tenha como cidades-sedes as capitais Belém, Natal, São Luis e Teresina, aconteça entre os dias 3 de julho e 7 de agosto, reunindo 16 equipes. Elísio confirmou, nesta quarta-feira, que Fortaleza não será sede, mas realizará algumas partidas. Outra decisão é a de que os cabeças-de-chave da Copa dos Campeões, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro e Bahia, ficarão em Natal, Belém, São Luis e Teresina, respectivamente. "A princípio será isto", afirmou Elísio. Pela participação na competição, cada clube vai receber R$ 200 mil. O campeão e o vice ainda terão direito a uma premiação de R$ 700 mil e R$ 400 mil, respectivamente.