Brasileiro Jonathas faz dois e Real Sociedad ganha do Valencia

Lateral de sucesso no Manchester United, Gary Neville segue sem mostrar serviço como treinador. O inglês chegou neste domingo ao seu sexto jogo sem vitória no comando do Valencia pelo Campeonato Espanhol. Jogando fora de casa, a equipe levou 2 a 0 da Real Sociedad, em dois gols do brasileiro Jonathas.

Pelo Espanhol, Neville acumula quatro empates e duas derrotas. Pela Copa do Rei, ele até venceu dois jogos, mas mais relevante foi a derrota para o Lyon que tirou o Valencia da Liga dos Campeões. No Nacional, a equipe é apenas 10.ª colocada, com 23 pontos, a apenas oito da zona de rebaixamento.

Neste domingo, o primeiro gol do jogo em San Sebastian demorou a sair. Aos 34 minutos do segundo tempo, Carlos Martínez cruzou, a bola desviou na zaga, e caiu para Jonathas marcar com ajuda da sorte, uma vez que a bola bateu na sua coxa.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Três minutos depois, a jogada saiu perfeita. O mesmo Carlos Martínez levantou, desta vez na cabeça de Jonathas, que testou firme, sem chances para o goleiro. O brasileiro, revelado pelo Cruzeiro e com passagens por AZ Alkmaar (Holanda), Brescia, Pescara, Torino, Latina (todos da Itália) e Elche, só havia marcado um gol na temporada. Agora, levou a Real Sociedad ao 14.º lugar, empatado em 20 pontos com o Betis.