Brasileiro Jussiê garante vitória do Bordeaux na França Na briga pela segunda colocação do Campeonato Francês, o Bordeaux recebeu neste domingo o então vice-líder da competição, Lens, e derrotou o rival por 1 a 0, com gol do atacante brasileiro Jussiê. Com o resultado, os anfitriões assumem a vice-liderança com 55 pontos e o Lens cai para terceiro, com 53. Após a conquista da competição pelo Lyon na última semana, a luta agora é pela segunda posição e as vagas para a próxima temporada da Liga dos Campeões. Emprestado pelo próprio Lens, o ex-jogador do Cruzeiro marcou o único gol da partida aos 13 minutos de jogo. No outro jogo deste domingo, o Olympique venceu em casa o Sochaux por 4 a 2 e assumiu a quarta posição do campeonato, com 52 pontos. Os visitantes seguem com 48 pontos e estão em sétimo lugar.