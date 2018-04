Brasileiro Luís Fabiano assume artilharia isolada do Espanhol

O atacante brasileiro Luís Fabiano, do Sevilla, marcou um gol na derrota de 3 a 2 de sua equipe para o Villarreal e se tornou o artilheiro isolado do Campeonato Espanhol, com 8 gols. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Confira os artilheiros após 12 rodadas: 8 gols: Luís Fabiano (BRA/Sevilla) 7 gols: Agüero (ARG/Atlético de Madri); Messi (ARG/Barcelona); Güiza (ESP/Mallorca); Rossi (ITA/Villarreal) 6 gols: Tamudo (ESP/Espanyol); Raúl (ESP/Real) e Van Nistelrooy (HOL/Real); Kanoute (MAL/Sevilla); Morientes (ESP/Valencia) e Ricardo Oliveira (BRA/Zaragoza)