Brasileiro Manoel reforça o Sporting O atacante brasileiro Manoel, de 27 anos, que iniciou a carreira no Internacional de Porto Alegre, trocou o Moreirense, rebaixado para a 2ª Divisão este ano, para o Sporting, onde deverá jogar as próximas três temporadas. Manoel está há cinco temporadas no futebol português. A primeira foi em 2000/01, pelo Vitória Guimarães, depois se transferiu para o Gil Vicente e, posteriormente, ao Moreirense, onde marcou cinco gols neste ano.