Athletic Bilbao vira em casa sobre Villarreal na Copa do Rei

O Athletic Bilbao largou em vantagem nas oitavas de final da Copa do Rei nesta quarta-feira. Em um emocionante duelo diante do Villarreal, em casa, viu o adversário sair vencendo por 2 a 0, com direito a gol do brasileiro Léo Baptistão, mas se recuperou no segundo tempo e conseguiu uma incrível virada, levando a melhor por 3 a 2.

O resultado dá uma ligeira vantagem ao time basco para o confronto de volta, na próxima quarta-feira, no El Madrigal. O Athletic precisa apenas de um empate - ou de uma derrota por um gol desde que o placar seja superior a 3 a 2 - para avançar as quartas de final.

Apesar de comemorarem no fim, os donos da casa levaram um grande susto nesta quarta-feira. Aos 16 minutos, Léo Baptistão recebeu sozinho na área e tocou na saída do goleiro. Aos 38, em rápido contra-ataque, Samuel García foi lançado na velocidade, cortou o goleiro e tocou para a rede.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quando tudo parecia perdido, o Athletic reagiu na etapa final. Aos nove minutos, Iñaki Williams recebeu e teve tranquilidade para tirar do goleiro. O empate saiu aos 22, com Aduriz, tocando de pé direito da marca do pênalti. Ainda houve tempo para a improvável virada, que veio aos 35, quando Laporte aproveitou cobrança de falta e tocou de carrinho para a rede.