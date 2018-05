Brasileiro marca, mas não impede derrota do Mönchengladbach

Jogando diante de sua torcida, o Hamburgo venceu o Borussia Mönchengladbach por 3 a 2, neste domingo, em partida válida pela 21.ª rodada do Campeonato Alemão, e abriu para seis pontos a distância em relação à zona de rebaixamento. Nem mesmo o gol marcado pelo brasileiro Raffael serviu para ajudar os visitantes.

Com o resultado, o Hamburgo foi a 26 pontos, saltou para a 11.ª posição e se distanciou do Werder Bremen, primeiro time na zona da degola. Já o Mönchengladbach deixou de entrar na zona de classificação para a Liga Europa, pois estacionou na sétima colocação com 32 pontos, um a menos que o Mainz 05.

Fabian Johnson abriu o placar para os visitantes aos 14 minutos de jogo em um chute de perna esquerda. No entanto, Martin Hinteregger mandou contra a própria meta, empatando o jogo para o Hamburgo aos 38 minutos. A virada aconteceu três minutos depois, com Artjoms Rudnevs.

Na segunda etapa, o Mönchengladbach foi atrás do empate, mas acabou levando o terceiro aos 35 minutos, quando Emir Spahic cruzou para Ivo Ilicevic cabecear para as redes. Aos 43, Raffael descontou, mas não havia mais tempo para o empate.

Pela sequência do Campeonato Alemão, o Mönchengladbach retoma a briga por uma vaga nas competições europeias ao receber o Colônia no próximo sábado. Um dia antes, o Hamburgo encara o Ingolstadt, em casa.