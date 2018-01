Brasileiro marca dois e Celta lidera O brasileiro Fernando Baiano foi o destaque da rodada desta quarta-feira na Espanha. O ex-atacante do Corinthians marcou os dois gols da vitória do Celta sobre o Villarreal por 2 a 1, fora de casa, que colocaram o time de Vigo na liderança isolada do campeonato nacional, com nove pontos. Em Barcelona, a equipe de Ronaldinho Gaúcho contou com a sorte para conseguir um empate com o Valencia em 2 a 2. Após tomar a virada no início do segundo tempo, o Barça fez o gol de empate, com o meia Deco, após falha do goleiro Canizares. O resultado deixou o clube catalão na 10.ª colocação, com apenas cinco pontos. A quarta rodada do Campeonato Espanhol será completada, nesta quinta, com a partida entre Real Madrid e Athletic Bilbao, no estádio Santiago Bernabeu, em Madri. Os outros resultados desta quarta foram: La Coruña 1 x 1 Betis, Getafe 1 x 1 Mallorca, Málaga 0 x 0 Alavés, Racing Santander 1 x 0 Espanyol, Real Sociedad 3 x 2 Atlético de Madrid, Zaragoza 3 x 1 Osasuna e Sevilla 0 x 0 Cádiz.