Brasileiro marca e Atlante avança à semifinal do Mundial O mexicano Atlante conseguiu neste sábado a classificação à semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, disputado em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. No duelo contra o Auckland City, da Nova Zelândia, o time contou com um gol do brasileiro Lucas Silva para vencer por 3 a 0. Assim, a equipe se credenciou para enfrentar o poderoso Barcelona na próxima fase.