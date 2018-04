Brasileiro marca e garante empate do Levante em casa

O atacante brasileiro Rafael Martins, revelado pelo Grêmio, salvou o Levante de uma derrota para o Getafe, nesta segunda-feira, em Valência, no fechamento da 14.ª rodada do Campeonato Espanhol. O centroavante marcou um gol de cabeça aos 26 minutos do segundo tempo, após cruzamento de Karabelas, e garantiu o empate em 1 a 1. Yoda havia aberto o placar para o time de Madrid.

No outro jogo desta segunda-feira, mais cedo, o Eibar goleou o Almería por 5 a 2 em casa. Piovaccari, Saúl Berjón, Raúl Albentosa, Raúl Navas e Ander Capa marcaram uma vez cada um, enquanto Soriano e Edgar Méndez descontaram para o time do atacante Wellington Silva, ex-Fluminense.

Assim, a 14.ª rodada chega ao fim com o Eibar no nono lugar, com 19 pontos, depois de duas vitórias seguidas. O Getafe também ganhou posições, aparecendo agora no 12.º lugar, com 15, ainda ameaçado pelo rebaixamento. O Levante é 15.º, com 13, enquanto o Almería beira a zona de degola, com os mesmos 10 pontos que os três últimos colocados.