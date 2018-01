Brasileiro marca e Hertha Berlim vence O Hertha Berlim derrotou, neste domingo, o Wolfsburg por 3 a 0, no estádio Olímpico de Berlim, e subiu para a quarta colocação do Campeonato Alemão, com sete pontos - cinco atrás do líder Bayern de Munique. O ala esquerdo Gilberto marcou um dos gols da equipe da capital alemã - os outros foram feitos por Friedrich e Pantelic. No outro jogo que completou a quarta rodada, o Borussia Dortmund conquistou a primeira vitória na competição ao vencer, em casa, o Colônia por 2 a 1. O time de Dortmund chegou aos cinco pontos, na nona posição.