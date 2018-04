Brasileiro marca e La Coruña vence a 1.ª no Espanhol

Após estrear com derrota para o Real Madrid, o La Coruña marcou os seus três primeiros pontos e deixou as últimas posições da tabela. Já é nono colocado. O Malaga, também com três pontos, perdeu a chance de seguir na briga pelas primeiras posições, com a derrota deste domingo.

O gol da vitória do La Coruña foi marcado aos 34 minutos do segundo tempo pelo lateral-esquerdo Filipe, que foi convocado para defender a seleção brasileira no amistoso com a Estônia, em agosto.

Também neste domingo, o Villarreal voltou a tropeçar na competição. Diante de sua torcida, empatou com o Mallorca por 1 a 1 e soma dois pontos - empatou com o Osasuna na estreia. Já o Mallorca tem quatro pontos, e subiu para a terceira colocação da tabela. Rossi marcou o gol dos donos da casa e Valero deixou tudo igual para os visitantes.

Ainda pela segunda rodada, o Sporting Gijon anotou os primeiros pontos ao bater o Almeria por 1 a 0, em casa, enquanto o Tenerife superou o Osasuna por 2 a 1, em seu estádio.