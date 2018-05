Brasileiro marca e Lens vence Saint-Étienne no Francês

O resultado foi importante para recolocar o Lens na briga pelas primeiras posições. Com 26 pontos, o time está na 13.ª colocação, mas o sexto colocado na tabela aparece com apenas três pontos a mais. Já o Saint-Étienne, do brasileiro Ilan, ex-São Paulo e Atlético-PR, segue ameaçado pelo rebaixamento, figurando no 17.º lugar, com somente 16 pontos.

Na partida em Lens, o time da casa sufocou os visitantes no primeiro tempo. No entanto, a equipe cansou de parar no goleiro Jérémie Janot, que estava numa noite inspirada. O experiente arqueiro, de 32 anos, que jogou por toda a carreira no Saint-Étienne, fez ao menos três defesas difíceis.

Mas se o domínio do Lens foi total na primeira etapa, a equipe visitante se soltou mais no segundo tempo, chegando a criar boas chances de gol. No fim, o empate fora de casa parecia um bom resultado. Isso até os 46 minutos, quando Maoulida sofreu pênalti e Eduardo foi para a cobrança, garantindo a vitória do Lens.

A 19.ª rodada do Francês será fechada nesta quarta-feira, quando serão realizadas mais nove partidas. O líder e atual campeão Bordeaux encara o Toulouse fora de casa. Já o Lyon recebe o Montpellier, em um confronto direto pelas primeiras colocações.