Brasileiro marca e Manchester United vence amistoso na estreia de Mourinho

O técnico José Mourinho começou sua trajetória no Manchester United com vitória. O triunfo por 2 a 0 sobre o Wigan neste sábado, no primeiro amistoso da pré-temporada, está longe de apagar as últimas temporadas fracas do clube, mas ao menos foi um bom cartão de visitas do português para a torcida.

Um dos principais responsáveis pela vitória foi um brasileiro. O jovem meia Andreas Pereira, de 20 anos, foi o autor do segundo gol do Manchester, no início do segundo tempo, quando aproveitou sobra na entrada da área e emendou lindo chute no ângulo direito.

Mourinho levou a campo uma escalação bastante alternativa, sem os principais destaques do elenco do Manchester, e viu outro jovem, William Keane, de 23 anos, abrir o placar no início do segundo tempo. Entre os nomes mais conhecidos do elenco que atuaram neste sábado estão Memphis Depay, Daley Blind, Michael Carrick, Ander Herrera, Juan Mata e Antonio Valencia, além de Mkhitaryan, reforço trazido do Borussia Dortmund.

Outro time europeu que contou com o talento de um brasileiro para vencer na pré-temporada neste sábado foi o Monaco. O time do principado derrotou o Basel por 1 a 0 em amistoso com gol do ex-são-paulino Boschilia, que aos 31 minutos do primeiro tempo recebeu dentro da área e tirou o goleiro antes de marcar.

Ainda neste sábado, o Newcastle, rebaixado para a segunda divisão da Inglaterra na última temporada, goleou o Bohemian FC, da Irlanda, por 6 a 0. Quem também lavou a alma foi o Werder Bremen, apenas o 13.º colocado do último Campeonato Alemão, que disparou 8 a 0 sobre o pequeno Neuruppin, também da Alemanha.