Brasileiro marca, e time coreano vai à semi do Mundial

O Pohang Steelers, da Coreia do Sul, derrotou o TP Mazembe, do Congo, por 2 a 1, nesta sexta-feira, e garantiu vaga nas semifinais do Mundial de Clubes da Fifa graças ao brasileiro Denilson. Ele marcou duas vezes no segundo tempo e definiu a virada da equipe campeã da Ásia.

Na terça-feira, o time coreano, comandado pelo técnico brasileiro Sérgio Farias, terá pela frente o Estudiantes, liderado pelo meia Verón. Os argentinos, campeões da Copa Libertadores, farão sua estreia na competição direto nas semifinais.

Jogando em Abu Dabi, os dois times começaram o jogo sob forte chuva. As duas equipes mostravam iniciativa, mas pecavam nos passes errados e apresentavam pouca qualidade técnica.

Apesar das dificuldades, o Mazembe saiu na frente, aos 28 minutos de jogo. Bedi arriscou de longe e surpreendeu o goleiro Hwa Yong, que pulou com atraso para a bola. Na sequência, os campeões da Ásia tentaram reagir, com boas chances de gol, mas tinham problemas nas finalizações.

A virada só veio no segundo tempo. Logo aos cinco minutos, Denilson acertou a cabeça e completou para as redes após cruzamento de Byung Jun. O gol motivou ainda mais os asiáticos, que criaram boas oportunidades para ampliar a vantagem.

E, aos 34, o brasileiro, que nunca atuou profissionalmente em sua terra natal, voltou à carga e decidiu o jogo. Ele recebeu lançamento em profundidade, invadiu a área e bateu por entre as pernas do goleiro Kidiaba. Com a derrota, o Mazembe, campeão da África, foi eliminado do Mundial.

TP MAZEMBE 1 x 2 POHANG STEELERS

TP Mazembe - Muteba Kidiaba; Miala Nkulukuta, Bawaka Mabele, Kanymbo Tshizeu; Mbenza Bedi, Mulota Kabangu, Mazembe Mihayo, Amia Ekanga (Mukok Kanda), Basisila Lusadisu (Ngandu Kasongo); Mabi Mputu, Dioko Kaluyituka (Luyeye Mbete). Técnico: Diego Garzitto

Pohang Steelers - Hwa Yong Shin; Jae Won Hwang, Hyun Gil Kim, Hy Jin Choi; Tae su Kim, Jae Sung Kim, Jung Kyum Kim, Hyung Min Shin (Seul Ki Ko), Do Namkung (Jin Sung Hwang); Byung Jun No (Chang Ho Song), Denilson. Técnico: Sérgio Farias

Gols - Bedi, aos 28 minutos do primeiro tempo. Denilson, aos 5 e aos 34 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos - Mabele, Nkulukuta (TP Mazembe)

Árbitro - Peter O''Leary (NZL)

Renda - Não disponível.

Público - 9.627 pagantes

Local - Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dabi (EAU)