Brasileiro marca, mas Lyon apenas empata com Monaco

Uma vitória deixaria o Lyon na terceira colocação da tabela. No entanto, o time teve que se contentar com o quarto lugar, com 30 pontos. A liderança é do Bordeaux, que soma 40. Já o Monaco ocupa a 12.ª posição, com 26.

O jogo deste domingo foi decidido ainda no primeiro tempo. Michel Bastos abriu o placar aos 21 minutos, ao cobrar com categoria uma falta de longe. A vantagem, porém, não chegou ao intervalo da partida. Aos 35, o sul-coreano Park Chu-Young aproveitou passe Puygrenier e deixou tudo igual.

No segundo tempo, a partida caiu de ritmo, com poucas jogadas de ataque dos dois times. O brasileiro Cris chegou a ter uma boa chance de gol, em um lance de cabeça, mas o Lyon seguiu com pouca criatividade. Já o Monaco levou perigo com o também brasileiro Nenê, artilheiro do campeonato.

Mais cedo neste domingo, o Lille bateu o Le Mans por 3 a 0, em casa, e subiu para a terceira colocação da tabela. Soma agora 31 pontos, contra apenas 15 do rival, que segue na zona de rebaixamento, em 18.º.

O Auxerre, que chegou a liderar a competição, empatou com o Toulouse por 1 a 1, e se manteve longe das primeiras colocações. Ocupa a sétima posição, com 29. O Toulouse é o 13.º, com 25.