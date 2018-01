Brasileiro marca na vitória da Tunísia O brasileiro naturalizado tunisiano Francileudo Santos fez um dos gols da vitória da Tunísia sobre Botswana por 3 a 1, que manteve a equipe com chances de classificação no Grupo E das Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo de 2006. A Tunísia soma agora 11 pontos, quatro a menos que o líder Marrocos, que, atuando em Rabat, também neste sábado, goleou Malawi por 4 a 1. A rodada do Grupo E vai ser completada neste domingo com o jogo entre Guiné e Quênia. Classificação: 1) Marrocos, 15 pontos; 2) Tunísia, 11; 3) Quênia, 9; 4) Guiné, 8; 5) Botswana, 6; 6) Malawi, 3. Pelo Grupo B, a África do Sul visitou Cabo Verde e venceu por 2 a 1, isolando-se na liderança, com 15 pontos, cinco à frente de Cabo Verde. Gana e República Democrática do Congo dividem o terceiro lugar, com 9 pontos cada; em quinto está Burkina Faso, com 6; e em sexto, Uganda, com 4. Neste domingo, os jogos são Congo x Uganda e Gana x Burkina Faso. Pelo Grupo C, um jogo foi realizado: Camarões goleou Benin, no campo do adversário, por 4 a 1. A classificação do Grupo C: 1) Costa do Marfim, 16 pontos; 2) Camarões, 14; 3) Líbia, 11; 4) Egito, 10; 5) Sudão e Benin, 2. O restante da rodada prossegue neste domingo. Pelo Grupo A, os jogos são Congo x Senegal, Togo x Zâmbia e Mali x Libéria. Pelo Grupo C, Egito x Sudão; pelo Grupo D, Zimbábue x Gabão, Ruanda x Nigéria e Angola x Argélia.