Brasileiro marca na vitória da Tunísia O brasileiro naturalizado Clayton fez um dos gols da vitória da Tunísia sobre a Guiné, por 2 a 0, neste sábado em Túnis, em jogo do Grupo 5 das Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo de 2006. O outro gol foi marcado por Chedli, no segundo tempo. O gol de Clayton saiu em uma cobrança de pênalti, na etapa inicial. A vitória levou a Tunísia à segunda colocação na chave, com 14 pontos, um atrás do Marrocos. Guiné se mantém em terceiro, com 11. Faltam três rodadas para a definição dos cinco classificados da África: só os vencedores dos grupos têm vaga assegurada no Mundial da Alemanha.